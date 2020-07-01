Шредер дал Германии совет по санкциям США против «Северного потока – 2»

01.07.2020, 16:08, Новости дня

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров Роснефти Герхард Шредер на заседании комитета Бундестага посоветовал германским властям попытаться достичь солидарности на европейском уровне в вопросе возможных новых санкций США против проекта «Северный поток – 2».

Шредер подчеркнул, что центральное значение для достижения европейской солидарности с Берлином имеют германо-французские отношения. «Германия должна попытаться снова добиться этой солидарности», – приводит его слова ТАСС.

«Понимаем ли мы, что «Северный поток – 2», собственно говоря, является началом широкой политизации торговых отношений со стороны США?» – задался Шредер вопросом.

Шредер также назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» намеренным расторжением трансатлантического партнерства и атакой на экономику Европы.

В свою очередь немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».