 

Северный флот взял под контроль учения НАТО

01.07.2020, 16:08, Новости дня

Российский Северный флот следит за учениями НАТО в Норвежском море и на севере Атлантического океана, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС (Объединенных военно-морских сил) НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море», – передает сообщение центра ТАСС.

В июне сообщалось, что более 10 самолетов морской авиации Балтийского флота отработали удары по десантным кораблям условного противника на полигонах Балтийского моря во время проведения натовских учений BALTOPS 2020.



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