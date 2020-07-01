 

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

01.07.2020, 16:06, Новости дня

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.

ЧП произошло около 23:30 в последний день июня (к тому моменту в Москве было 06:30 утра 1 июля) на авиабазе Шоу (Shaw Air Force Base). Пилот F-16CM Fighting Falcon, как отмечается в заявлении представителей базы, выполнял обычный учебный полет.

Sad day for Shaw AF base, F-16 CM crashed today, pilot Declared as Dead, prayers for the departed [email protected] #1stJuly #aviation #pilots pic.twitter.com/x4oLI5Q2Dr

— AviationEnthusiast (@AEnthusiast92) July 1, 2020

В причинах катастрофы предстоит разобраться экспертам.

Помимо F-16, за последние полгода ВВС США в ходе различных инцидентов потеряли по одному истребителю F-22A, F-35A, F-15C, один сверхдальнемагистральный Bombardier Global Express Elint и вертолет MH-60 Seahawk.



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