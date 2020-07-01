PGNiG вернет “Газпрому” 90 миллионов долларов

01.07.2020, 16:06, Новости дня

Польская энергетическая компания PGNiG вернет российскому "Газпрому" 90 миллионов долларов, сообщил глава польской компании Ежи Квечиньский.

Он пояснил, что PGNiG получила от "Газпрома" больше, чем ожидавшиеся 1,5 миллиарда долларов. "Это связано с тем, что в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, 90 миллионов долларов будет компенсацией для "Газпрома" в этом отношении", — приводит слова Квечиньского ТАСС.

Ранее PGNiG подтвердила получение 1,6 миллиарда долларов, которые компания "Газпром экспорт" перевела по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал — Европа". Как уточнил Квечиньский, на счет PGNiG поступило 1 606 345 733,80 долларов от "Газпрома".

Контракт между "Газпромом" и PGNiG на поставку 9,8 миллиарда кубометров газа в год был заключен в 1996 году и действует до 2022 года. Польская компания требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. Стокгольмский арбитраж вынес решение в конце марта текущего года. Как заявили в PGNiG, формула цены на поставляемый "Газпромом" газ изменена на более рыночную. Соответствующее дополнение к контракту стороны подписали в июне. ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт", несмотря на перечисление средств, хотят обжаловать это решение арбитража.

В конце прошлого года стало известно, что PGNIG и украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" будут совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины.

