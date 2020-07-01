 

Кабмин Украины выделил 233 тыс. грн на страховые выплаты медикам

01.07.2020, 16:05, Новости дня

Кабинет министров Украины принял решение добавить в бюджет Фонда социального страхования страны 233 тыс. грн на 2020 год для предоставления страховых выплат медикам. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба правительства.

По информации правительства, средства будут направлены медикам, которые из-за коронавируса получили группу инвалидности. Выплаты будут составлять не менее 300-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Фонд сможет выплачивать единовременное пособие членам семей, родителям медицинских работников, смерть которых наступила в результате COVID-19. Это будет не меньше 750-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 43 медика.

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, 14 больных умерли. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998. От COVID-19 скончалось 1173 человека, 19 548 – вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Кабмин продлит карантин, но ослабит некоторые ограничения – Шмыгаль

11.04 / Коронавирус в помощь – французский шоколатье нашёл способ спасти бизнес в карантин

22.04 / В Минздраве призвали продлить ограничения на майские праздники

10.06 / В Украине за сутки умерло 23 человека с коронавирусом

21.05 / Издателя журнала «Флирт» вновь заподозрили в организации проституции

13.04 / Протоиерей Смирнов посоветовал россиянам просить милостыню на самоизоляции

13.06 / Помпео встретится с делегацией Китая, чтобы ослабить напряженность между странами

15.05 / Коломойский “кинул” Авакова, у “Слуги народа” – четыре кандидата на пост мэра Киева. Главное из украинских Telegram-каналов

13.04 / Цена нефти растет

03.06 / Мнения: Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска