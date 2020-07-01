Кабмин Украины выделил 233 тыс. грн на страховые выплаты медикам

01.07.2020, 16:05, Новости дня

Кабинет министров Украины принял решение добавить в бюджет Фонда социального страхования страны 233 тыс. грн на 2020 год для предоставления страховых выплат медикам. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба правительства.

По информации правительства, средства будут направлены медикам, которые из-за коронавируса получили группу инвалидности. Выплаты будут составлять не менее 300-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Фонд сможет выплачивать единовременное пособие членам семей, родителям медицинских работников, смерть которых наступила в результате COVID-19. Это будет не меньше 750-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 43 медика.

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, 14 больных умерли. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998. От COVID-19 скончалось 1173 человека, 19 548 – вылечились.