Пентагон прокомментировал сообщения о финансировании талибов Россией

01.07.2020, 16:05, Новости дня

Пентагон не располагает данными, подтверждающими информацию о финансировании Россией операций движения “Талибан” против американских войск. Об этом 1 июля заявил в Twitter министр обороны США Марк Эспер.

“Хотя у Пентагона нет в настоящий момент данных, которые бы подтвердили обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане, хочу заверить всех наших служащих, что министерство самым серьезным образом рассматривает все потенциальные угрозы против американского военного персонала”, – говорится в заявлении министра.

Эспер подчеркнул, что его ведомство делает все для того, чтобы для защиты американских военнослужащих и успеха миссий были “лучшая разведка, вооружение, оборудование, защитное снаряжение, тактическая подготовка и все необходимые полномочия для противодействия любой угрозе”.

I want to assure all of our service members that we take seriously any and all potential threats against U.S. military personnel. pic.twitter.com/Tcg3xzkZQ8

— @EsperDoD (@EsperDoD) July 1, 2020

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, ГРУ РФ тайно поощряло движение “Талибан” к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стало несколько человек.

Россия и “Талибан” отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это “чушь собачья”.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

30 июня The New York Times написала, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует ГРУ, на счет, связанный с исламистским движением “Талибан”; посредниками могли выступать афганские бизнесмены.