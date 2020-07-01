 

Кабмин одобрил проекты соглашений для получения финансовой помощи от ЕС

01.07.2020, 16:05, Новости дня

Кабинет Министров Украины одобрил проекты трех соглашений, которые позволят привлечь финансовую помощь Европейского союза, в том числе на поддержку украинских предпринимателей. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 1 июля, сообщает “Урядовий портал”.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одобренные проекты соглашений дадут возможность Украине получить помощь на общую сумму €105 млн.

“Это дополнительный ресурс, который в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать малому и среднему бизнесу развиваться быстрее”, – отметил глава правительства.

Первое из одобренных правительством соглашений это EU4BUSINESS. Премьер-министр подчеркнул, что реализация этой программы позволит предоставлять гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах. По этому соглашению Украина должна получить €20 млн.

Второе соглашение, по словам Шмыгаля, это программа технического сотрудничества 2020 года, по которой Украина может направить €60 млн на усиление институциональной способности для осуществления необходимых реформ в направлении евроинтеграции.

“И третье – это программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Здесь важно, что помощь будет направлена именно малым фермерским хозяйствам, чтобы они смогли лучше конкурировать и создавать добавленную стоимость”, – подчеркнул премьер. Сумма помощи Украине по этому соглашению составляет €25 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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