Росс: компании могут перенести свои штаб-квартиры из Гонконга

01.07.2020, 15:55, Новости дня

Компании со штаб-квартирами, расположенными в Гонконге, могут теперь заново рассмотреть вопрос о местонахождении этих штаб-квартир, видя, как Пекин подавляетпротестное движение после принятия нового закона о безопасности, заявил в среду министр торговли США Уилбур Росс.

«Я думаю,существует высокая вероятность того, что все компании, азиатские штаб-квартиры которых находятся в Гонконге, начнут по-новому рассматривать вопрос о том, позволяют ли новые правила – новые взаимоотношения между Гонконгом и континентальным Китаем – позволяют ли эти правила , чтобы Гонконгоставался таким же благоприятным местом для того, чтобы иметь в нем штаб-квартиры, как это было раньше», – сказал Росс в интервью Fox Business Network.

Полиция Гонконга арестовала в среду около 200 человек, вышедших на улицы, чтобы выразить протест против обнародованного вечером во вторник закона.

Вашингтон осудил принятый в Пекине закон, отменил особый статус Гонконга в торговых отношениях с США и заявил о возможности принятия дальнейших мер в сложившейся ситуации.