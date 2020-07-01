Политолог объяснил провал бойкота голосования по Конституции

01.07.2020, 15:53, Новости дня

«Сегодня большинство людей отрыто заявляют о результатах своего волеизъявления. Это, на мой взгляд, позитивное изменение в сравнении с предыдущими голосованиями», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, рассуждая о причинах провала бойкота голосования по Конституции со стороны оппозиции.

«Во-первых, призыв оппозиции к бойкоту провалился из-за агрессивных попыток манипуляции общественным мнением. Своими ужимками и фейками они спровоцировали дополнительную электоральную активность со стороны граждан», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Во-вторых, высокой явке способствовал эксперимент с возможностью проголосовать в течение недели. Понятно, что эксперимент был направленен на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Но, как выяснилось в итоге, благодаря этому каждый смог выбрать для себя максимально удобное время похода на избирательный участок», – продолжил эксперт.

«В-третьих, к участию в голосовании людей подталкивала важность тех поправок, которые предложены. На что я еще обратил внимание – сегодня большинство людей, представленных в соцсетях, публикуют результаты своего волеизъявления. «За» или «против» – это другой вопрос, но люди четко декларируют свою позицию и готовы ее отстаивать публично. На мой взгляд, это позитивное изменение в сравнении с предыдущими голосованиями», – заключил Мартынов.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.