 

Подготовка к колонизации Марса: в ОАЭ специалистами построен марсианский город

01.07.2020, 15:53, Разное

Испанские СМИ рассказали о том, что в Объединенный Арабских Эмиратах близко к завершению строительство предполагаемого марсианского города. Данное поселение возведено в рамках подготовки властей азиатской страны к колонизации Марса.
Примечательно, что руководство ОАЭ несколько ранее официально задекларировало свой план колонизации Марса уже через сотню лет – к 2117 году. В новом городе же, названном Mars Science City, будут производиться тренировки астронавтов, приближенные к “реальным условиям”, а также необходимые исследования ученых. К слову, по планам организаторов, условия жизни в населенном пункте будут полностью имитировать обстановку Красной планеты именно так, как её в настоящее время предполагают астрономы. Полное завершение всех работ по строительству намечено уже на следующий год. При этом основным строительным материалом для построек является песок пустыни Дубая – таким образом организаторы отрабатывают технологию возведения зданий в инопланетных условиях из почвы Марса. В свою очередь, получение кислорода предполагается производить из льда, в достаточном количестве имеющемся под марсианской поверхностью, а электричества – путем использования солнечных батарей. Защита же от внешней среды предусмотрена в виде мембран купольной формы, напечатанных из полиэтилена на 3D принтере.

Разработчики информируют, что жилые и научные помещения нового города размещены в подземном пространстве, а использование куполов необходимо для обеспечения защиты людей о вредного излучения и обеспечения необходимых для жизнедеятельности человека температуры и атмосферного давления. К слову, по словам специалистов, использование 3D принтеров в условия постройки одновременно протестирует их эффективность для последующего использования на других планетах взамен отправки готовых строительных модулей. Примечательно, что общая площадь нового “космического” города составляет более 176 квадратных километров, что равно поверхностям около 30 футбольных полей.



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