Явка в Москве достигла 48,73%

01.07.2020, 15:53, Новости дня

В Москве явка на голосование по поправкам в Конституцию на 16.00 мск составила 48,73%, информирует ЦИК.

В Московской области явка на голосование на 15.00 составила 69,45%, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ивана Березкина.

По его словам, в регионе проголосовали более 4 млн человек.

Ранее в ЦИК сообщили, что за принятие поправок в Конституцию проголосовали 72,92% – это следует после обработки 0,79% протоколов.

К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%, а итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев сообщил газете ВЗГЛЯД, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году, напомнив, что тогда она составила чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».