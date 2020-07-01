 

Истребители Су-27 подняли для перехвата самолета ВВС США

01.07.2020, 15:48, Новости дня

Российские истребители Су-27 поднимали в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США над акваторией Черного моря, информирует Южный военный округ.

Об этом информирует ТАСС.

Российские истребители в последнее время регулярно поднимают для перехвата американских разведчиков над Черным морем. Последний раз такое происходило в понедельник, 29 июня, а в субботу Минобороны опубликовало видеозапись перехвата американских самолетов над нейтральными водами истребителем Су-30.



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