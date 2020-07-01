El País – ЕС открывает границы с 15 странами, но России в списке пока нет

01.07.2020, 15:30, Новости дня

С 1 июля Евросоюз открывает границы для граждан из 15 стран, утверждённых накануне Советом сообщества, пишет El País. РФ и США в перечень пока не вошли, тем не менее, как ожидается, он будет пересматриваться каждые две недели.



Reuters

Совет Европейского союза утвердил окончательный список из 15 государств, с которыми с 1 июля открывает свои внешние границы сообщество, впервые с тех пор как международное авиасообщение было почти полностью приостановлено в середине марта, передаёт El País.

В утверждённый перечень вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Граждане этих стран смогут въехать на территорию любой из 27 стран Европейского союза. В список также был включён Китай, но при условии, что китайское правительство разрешит въезд европейских граждан на территорию страны.

При этом члены ЕС приняли решение пока оставить закрытыми границы для граждан более чем 150 стран, включая Россию, США и Бразилию. Тем не менее, как отмечает издание, европейские граждане и резиденты могут вернуться домой из любой страны, вне зависимости от того, открыты ли с ней границы.

Ожидается, что список будет обновляться каждые две недели, чтобы он мог быть дополнен новыми странами. Вместе с тем, Брюссель оставляет за собой право исключить из перечня любую страну по мере ухудшения там эпидемиологической ситуации. Каждая из 27 стран обязуется не открывать взъезд в одностороннем порядке гражданам ни одного из государств без предварительного согласования с остальными членами ЕС.

Таким образом, полагает El País, Брюсселю удастся избежать «хаотического открытия» границ ЕС. Ранее Европейская комиссия опасалась, что правительство каждой страны союза составит собственный список. Это могло бы привести к повторному введению внутреннего пограничного контроля, чтобы ограничить передвижение людей, прибывающих из третьих стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Именно соответствие всем санитарным нормам стало основным критерием отбора среди стран, где показатель по количеству заболевших коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней не поднимался выше среднеевропейского.

Ещё одним критерием El País называет принцип взаимности, подразумевающий, что страны, гражданам которых разрешается въезд, также открывают границы для жителей Европы. Тем не менее были и исключения. Так, границы Алжир пока остаются закрыты.