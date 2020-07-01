“Горячее многих звезд”: Астрономы рассказали о необычной экзопланете KELT-9b

01.07.2020, 15:30, Разное

Специалисты NASA рассказали о получении обновленных данных об экзопланете KELT-9b, находящейся в созвездии Лебедя на удалении более 600 световых лет от Земли. Отличительной особенностью планеты является очень высокая температура поверхности.

Сотрудники Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) информировали, что упомянутое космическое тело обнаружили еще в 2016 году астрономы из обсерватории Kilodegree Extemely Little Telescope (KELT). Температура на поверхности планеты, обращающейся на удалении в 4,5 миллионов километров от своей родительской звезды, равна отметке в 4600 К. По словам экспертов, данный показатель превышает аналогичный параметр ряда звезд спектрального класса М. Отмечается, что новые сведения об экзопланете стали доступны благодаря работе космической обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Научные наблюдения за KELT-9b производились с 18 июля по 11 сентября прошлого года.

Полученные данные позволили специалистам NASA установить, что экзопланета является газовым гигантом, превосходящим Юпитер по размеру в 1,8 раза, а по массе – в 2,9 раза. При этом KELT-9b выполняет один оборот вокруг своей звезды за 36 часов. Особого внимания заслуживает тот факт, что космическое тело, повернутое к своему светилу всегда одной стороной, получает от него в 44 тысячи раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Такая тенденция дает предпосылки к тому, что атмосфера планеты имеет свойство “утекать” в космос.

Рассказали эксперты и о материнской звезде KELT-9b. Она вдвое превосходит по размеру Солнце, имея при этом в полтора раза более высокую температуру. Скорость обращения светила также превышает солнечную – один его оборот происходит всего за 16 часов, что в 38 раз быстрее, чем у земной звезды.