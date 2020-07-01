 

Обнародована связь умершего Проскурина с покойным Ефремовым

01.07.2020, 15:23, Разное

Новость о смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина породила множество слухов и сплетен. СМИ выдвигали разные версии случившегося.

Одни писали, что Проскурина добил алкоголизм, другие же твердили о том, что причиной летального исхода стал рак. В свое время артист действительно вел упорную борьбу с этими недугами, однако ключевую роль сыграл другой диагноз.

Вдова актера Ирина Хонда сообщила, что у Виктора Алексеевича была хроническая обструктивная болезнь легких. Летальный исход случился как раз после очередного приступа у Проскурина.

Хонда призналась, что до последнего не теряла надежду на положительный исход, поскольку муж часто подвергался риску. При этом вдова артиста понимала, что рано или поздно придется принять тяжелую ношу.

Стоит отметить Издание уточняет, что эта же болезнь стала причиной смерти Георгия Данелии и Олега Ефремова. По словам вдовы Проскурина, коронавируса у артиста не было, однако врачи уже отправляли его на ИВЛ, чтобы поддержать.

Стоит отметить, что ХОБЛ сгубила советского и российского актера Олега Ефремова. Болезнь также унесла жизнь режиссера Георгия Данелии.



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