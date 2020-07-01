 

Меркель назвала санкции против «Северного потока – 2» противоречащими «пониманию права»

01.07.2020, 15:18, Новости дня

Возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии, сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что правительство Германии считает правильным завершение реализации «Северного потока – 2» и работает в интересах этого, передает ТАСС.

Ранее в среду экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер принял участие в публичных слушаниях комитета бундестага по экономике и энергетике, посвященных ситуации вокруг строительства газопровода, передает РИА «Новости».

Он заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Кроме того, статс-секретарь в МИД Германии Нильс Аннен заявил, что планы США ввести санкции против «Северного потока – 2» являются вопиющим вмешательством в суверенитет Евросоюза, в соответствии с законодательством которого реализуется проект.

Еврокомиссия также выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2», отметив, что хочет сделать работу газопровода «прозрачной и недискриминационной», обеспечить «соответствующую степень надзора со стороны регулирующих органов».

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». 



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