Путин предложил организовать встречу всех сторон конфликта в Сирии

01.07.2020, 15:18, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии.

«Что касается перспектив политического процесса, то следует активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог в рамках конституционного комитета в Женеве. Предлагается поддержать этот процесс, помочь участникам встретиться и начать прямой диалог, приступить к разработке параметров будущего государственного устройства Сирии», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также сообщил, что с преидентами Ирана и Турции условились о дополнительных действиях для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике.

«Речь в первую очередь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом. И надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок», – сказал Путин.

Он отметил, что на неподконтрольных правительству Сирии территориях сохраняется наиболее напряженная обстановка.

«В идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков», – сказал Путин.

Он подтвердил готовность приехать в Тегеран, как только для этого будут созданы условия.

Глава российского государства заметил, что еще не все решения по Сирии удалось реализовать, но усилия РФ и Турции приносят ощутимые результаты.

При этом Путин подчеркнул, что уже созданы предпосылки для политико-дипломатического урегулирования в Сирии.

Президент также предложил подумать, как в условиях санкций организовать гуманитарную помощь Сирии «по соответствующим каналам».

«Вводимые в обход ООН санкции добавляют проблем, они также незаконны. С учетом давления, которое санкции оказывают на эту страну (Сирию), нам необходимо сконцентрировать усилия и предпринимать меры, направленные на оказание помощи стране», – сказал Путин.

В среду президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган проводят видеосаммит по Сирии.