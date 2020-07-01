В Германии не исключили введения санкций в ответ на ограничения США по «Северному потоку – 2»

01.07.2020, 15:18, Новости дня

В Берлине не хотят грозить Вашингтону из-за «Северного потока – 2», но готовы задуматься о санкциях, если другого решения не будет, сообщил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст по итогам слушаний в парламенте.

В среду в комитете бундестага по экономике и энергетике состоялись публичные слушания по «Северному потоку – 2». В них приняли участие статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен, парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер, исполнительный директор «Восточного комитета немецкой экономики» Михаэль Хармс, приглашенные эксперты в области экономики и права.

Эксперты сошлись во мнении, что санкции США имеют экстерриториальный характер, неприемлемы и нарушают принципы международной торговли и трансатлантического партнерства. Представитель DIHK Трайер призвал власти ЕС «выставить более грозное оружие в витрине» в ответ на действия США, уточнив, что речь идет не об ответных экстерриториальных санкциях, а о задействовании «комфортных для ВТО» инструментов защиты торговли.

«Мы не хотим ничем грозить, мы хотим показать, на что мы способны», – прокомментировал слова Трайера о «более грозном оружии» глава комитета бундестага Эрнст, передает РИА «Новости».

«Понятно, легитимно и правильно, что позиции у экономики и политиков разные. Экономика должна следить за тем, чтобы не разрушить свои связи с США, а мы должны следить за защитой суверенитета республики», – добавил он, подчеркнув, что «со всем пониманием» относится к интересам представителей промышленности.

«Мы также не хотим санкций, хотим решить это иначе», – добавил Эрнст, отметив, однако «если другого пути нет, нужно задуматься об этом».

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Статс-секретарь в МИД Германии Нильс Аннен заявил, что планы США ввести санкции против «Северного потока – 2» являются вопиющим вмешательством в суверенитет Евросоюза, в соответствии с законодательством которого реализуется проект.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».