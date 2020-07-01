 

ВСУ начали наращивать силы у границы с Крымом

01.07.2020, 15:16, Новости дня

Вооруженные силы Украины повышают боевые возможности в направлении Крыма, сообщил командующий украинской Операции объединенных сил Сергей Наев.

«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая», – передает его слова «Страна».

Он добавил, что у украинской разведки нет данных об активизации ВС РФ со стороны Крыма, хотя Москва и готовится к проведению масштабных учений «Кавказ 2020».

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о возможности «вторжения» российских военных со стороны Крыма. На полуострове назвали эти слова провокацией.



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