Как сейчас выглядит бойфренд Саманты из “Секса в большом городе”: Джейсон Льюис дал интервью австралийскому шоу

01.07.2020, 14:45, Разное

В следующем году Джейсону Льюису исполняется 50 лет, но его все равно помнят как молодого бойфренда Саманты Джонс из сериала “Секс в большом городе”. Манекенщик и актер редко появляется на экране и практически не дает интервью – тем более, что поводов для разговора особо и нет. После роли в культовом сериале он появлялся еще в парочке других ситкомов, но больших ролей в его карьере так и не случилось.

Вчера Джейсон стал героем утреннего шоу на австралийском телеканале Seven. Темные короткие волосы, щетина и густые усы – от образа начинающего актера Смита Джерода не осталось и следа.

С ведущими Льюис вспомнил знаковые моменты из сериала, например, рекламу водки, которую придумала Саманта и для которой герою Джейсона пришлось полностью обнажиться. На вопрос о том, почему “Секс в большом городе” все еще популярен, актер ответил с присущим ему юмором:

Ну как же… Я думаю, это все потому, что название начинается со слова “секс”.