Следующий флагман Redmi получит и выдвижную селфи-камеру и OLED-дисплей 120 Гц

01.07.2020, 14:30, Разное

Стали известны подробности выхода следующего флагмана компании Redmi, суббренда Xiaomi. Так, в новом смартфоне будет установлена выдвижная селфи-камера и 120-герцевый OLED-экран.

За производительность аппарата будет отвечать однокристальный процессор Mediatek Dimensity серии 1000+. Такая информация появилась в соцсети Weibo, согласно данным инсайдеров, устройство получит топовые характеристики. Ранее Redmi выпустил устройство с частотой дисплея в 120 герц, это был K30 с ЖК-дисплеем.

Новый аппарат, кроме нового показателя обновления экрана, также получил практически безрамочную панель. Такого результата удалось достичь благодаря выдвижному модулю фронтальной камеры, ранее подобное решение было реализовано в Redmi K20.

Также присутствует «на борту» смартфона поддержка быстрой зарядки, мощность которой составит, как сообщают техноблогеры, 33 ватт. Выход новинки намечен на июль текущего года, о стоимости телефона пока данных нет. Наиболее вероятно, что вышедшая модель получит название K40.