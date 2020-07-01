 

В Подмосковье начался угрожающий соседним зданиям крупный пожар в ангаре с покрышками

01.07.2020, 14:30, Новости дня

В Красногорске в Московской области начался крупный пожар в ангаре с покрышками, огонь может перекинуться на соседний автосервис, сообщил источник.

Горит ангар с покрышками и мусором в деревне Гольево в Красногорске. Общая площадь пожара – 2,1 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области, передает ТАСС.

Информация о пожаре на улице Центральной,  1 поступила в 13.51 мск. Ангар к прибытию пожарных горел уже по всей площади.



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