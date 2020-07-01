Прототип Huawei Mate 40 оказался лишен подэкранной камеры

01.07.2020, 14:30, Разное

Приверженцы мобильных технологий компании Huawei ожидают официальной презентации очередного флагмана компании. В Сети уже появилось изображение прототипа Huawei Mate 40, из которого видно, что новый гаджет лишен камеры подэкранного типа.

Ранее сообщалось, что выпуск модели может быть перенесен на следующий год. Хотя их презентация была запланирована на начало-середину осени 2020 года. Также ожидалось, что в новинке будет именно интегрированный в дисплей объектив.

Новые же данные показывают, что корпорация, вероятно, пока не готова к применению такой технологии без возникновения неполадок в работе устройства. Инженерный образец Huawei Mate 40, выложенный в интернет источником, не содержит подэкранного датчика камеры.

Впрочем, это не означает, что разработчики китайского IT-гиганта не успеют исправить все проблемы до назначенного времени. Кроме того, частота обновления дисплея Mate 40 от Huawei составит 90 герц. До 120 Гц производитель не довел аппарат из-за опасений насчет зарядки.

Управлять устройством будет 5-нанометровый однокристальный фирменный процессор. Это будет система Kirin с индексом 1000 1020 с улучшенными характеристиками. Остальная информация относительно грядущей новинки пока не известна.