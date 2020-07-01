В Xiaomi представили крошечную колонку за 7 долларов

01.07.2020, 14:17, Разное

Новое устройство подготовила компания Xiaomi для любителей музыки и смарт-технологий. Крошечная колонка XiaoAI Portable Speaker синхронизируется с гаджетами «умного дома», а ее цена – всего 7 долларов.

Любые девайсы подключаются к колонке посредством Bluetooth, здесь поддерживается версия связи с индексом 5.0. Также важным дополнением является возможность голосового управления для контроля иных устройств категории Smart Home.

Кроме того, посредством новой колонки можно искать любую информацию в интернете, используя устройство, как поисковик браузера. Помогает бюджетный гаджет и узнавать точные данные о погоде, а также включать музыкальный контент. На одной зарядке колонка работает порядка шести часов.

Дизайн колонки выполнен в белом цвете, пластиковый корпус оснащен разъемом USB-C для подключения зарядного устройства. Также аппарат получил две кнопки управления в верхней части и микрофон.

При этом для владельцев смартфонов с прошивкой MIUI прилагается дополнительное преимущество в виде возможности быстрого соединения через всплывающее окно. Сейчас подобная опция доступна на смартфонах Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro, однако дальше перечень таких телефонов увеличится.