 

Кроссовер Cadillac XT6 получит доступную версию

01.07.2020, 14:10, Новости дня

Новый кроссовер Cadillac XT6 в скором времени поступит в продажу в комплектации Luxury.

В свою очередь, автомобиль может появиться на американском рынке уже к осени. В компании указали, что модель окажется более доступной по сравнению с теми модификациями, которые уже продаются на рынке. Новое исполнение кроссовера Cadillac XT6 оценивается производителем в 49 тысяч долларов. Автомобиль отличается хромированными вставками на кузова и некоторыми доработками салона.

Из технических параметров здесь известно, что под капотом установлен 2-литровый турбированный мотор, который выдает 200 л.с. мощности. Кроме того, кроссовер приводится в движение 9-ступенчатой трансмиссией. Более того, в продаже предложена версия с передним или полным приводом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Депутат Пушкина вылечилась от коронавируса

21.05 / Темпы выполнения гособоронзаказа превысили прошлогодние

24.04 / У COVID-19 есть слабые стороны, но пока он побеждает всех ученых мира

16.06 / Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

10.04 / Ляшко: Результаты более жесткого карантина мы увидим через семь-восемь дней

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

28.04 / Ученые РФ и Литвы предложили «вакцину от старения»

21.04 / Президентские каникулы и малый бизнес: “Все это равносильно убийству” 

22.06 / В гараже единственного чернокожего гонщика NASCAR нашли висельную петлю

10.05 / Посольство США в Москве дистанцировалось от скандальной записи Белого дома в соцсетях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска