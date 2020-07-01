Кроссовер Cadillac XT6 получит доступную версию

01.07.2020, 14:10, Новости дня

Новый кроссовер Cadillac XT6 в скором времени поступит в продажу в комплектации Luxury.

В свою очередь, автомобиль может появиться на американском рынке уже к осени. В компании указали, что модель окажется более доступной по сравнению с теми модификациями, которые уже продаются на рынке. Новое исполнение кроссовера Cadillac XT6 оценивается производителем в 49 тысяч долларов. Автомобиль отличается хромированными вставками на кузова и некоторыми доработками салона.

Из технических параметров здесь известно, что под капотом установлен 2-литровый турбированный мотор, который выдает 200 л.с. мощности. Кроме того, кроссовер приводится в движение 9-ступенчатой трансмиссией. Более того, в продаже предложена версия с передним или полным приводом.