 

iPhone SE Plus появится в 2021 году и получит Apple A13 Bionic

01.07.2020, 14:09, Разное

В Сети появилась информация относительно выхода нового устройтсва от компании Apple. Как сообщают иснайд-источники, iPhone SE Plus с Apple A13 Bionic появится на полках магазинов в 2021 году.
Кроме того, его основой станет процессор, используемый и в моделях девайса текущего года. Название SE Plus в данной версии iPhone является пока только предположением. По сути, гаджет будет представлять собой более габаритный вариант iPhone SE, выпущенного в 2020 году.

Следовательно, на получение нового чипсета Apple A14, в данном устройстве фанатам «яблочной» техники можно не надеяться. Слухи о выходе гаджета этой осенью не подтвердились, вместе с 12 модификацией iPhone представят ряд других гаджетов, оставив SE Plus на потом. Пока же устройство не было даже официально анонсировано.



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