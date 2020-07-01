 

Причиной смерти актера Проскурина была болезнь легких – жена

01.07.2020, 13:54, Новости дня

Советский и российский актер Виктор Проскурин скончался из-за хронической болезни легких. Об этом 1 июля сообщила РБК жена актера Ирина Хонда.

“Он умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19, хотя уже появилась где-то в СМИ такая информация”, – сказала она.

Хонда также отметила, что время прощания с Проскуриным еще не определено.

68-летний Виктор Проскурин скончался 30 июня в России.

Актер снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе “Большая перемена” и “12 стульев”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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