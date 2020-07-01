Ученые заявили о 200 мутациях коронавируса

01.07.2020, 13:53, Новости дня

Исследователи обнаружили уже около 200 мутаций нового коронавируса, что указывает на продолжение адаптации COVID-2019 в организме человека, сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Людмила Алимбарова.

«Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит. По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов COVID-19 в разных регионах мира показали, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения. Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим так называемую атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром), которые являются предшественниками COVID-19», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что у SARS-CoV-1 около шести изменений, у MERS-CoV – 350 изменений, а у нового коронавируса – около 200.

«Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека», – сказала Алимбарова.

Существует точка зрения о том, что чем больше мутирует вирус, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому, указала Алимбарова.

«Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года», – отметила она.

По ее словам, известно как минимум шесть разновидностей коронавируса, но однозначно сказать, что каждый имеет какую-то территориальную принадлежность, нельзя.

«В конкретном регионе могут распространяться несколько видов вируса. Это говорит о том, что на каждую территорию вирус попадает неоднократно и он претерпевает постоянные изменения. Эти мутации возникают у разных линий вируса независимо друг друга, что свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеку», – заключила Алимбарова.

В начале июня сообщалось, что американские ученые выделили шесть основных групп SARS-СoV-2, которые распространяются в мире. Ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики утверждали, что новый коронавирус разделился на 10 разных типов.