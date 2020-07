О сериале “Взаперти” и любви на экране и в жизни: редкое совместное интервью Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева

01.07.2020, 13:42, Разное

В июле на онлайн-платформе Okko выйдет сериал Ивана Петухова “Взаперти” о жизни пары в самоизоляции. Проект был снят в формате screenlife, то есть все действие происходит на экране мобильного телефона. Главных героев – возлюбленных, которые хотят расстаться – сыграли Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев – пара (без желания разойтись) в реальности.

Мы пара, которая должна разойтись, потому что вернувшийся после конца карантина из заграничной поездки персонаж Дмитрия сообщает моему персонажу, что не все так радужно, как было, и произошла измена. И мой персонаж естественно хочет выгнать персонажа Дмитрия из нашей общей съемной квартиры. Но, как только она открывает дверь, там оказывается товарищ в химзащите, который сообщает, что персонаж Дмитрия вынужден остаться с моим персонажем на двухнедельный карантин,

– объясняет сюжет Анна.

По словам Чиповской, сыграть рассорившихся влюбленных на экране было несложно. Главное было не углубляться и не переносить личные отношения на площадку. Дмитрий с Анной соглашается:

Это интересный опыт, потому что это живые отношения. Но ничего такого криминального нет, потому что мы играем изначально двух любящих людей.

К слову, самоизоляцию Анна и Дмитрий провели вместе, как и их герои сериала. Только вместо разборок они занимались привычными и любимыми вещами, в числе которых чтение и компьютерные игры. Разумеется, Иван Ургант не упустил возможности узнать у своих гостей об их предпочтениях:

Я читаю все подряд – захожу в книжный магазин и.. что привлечет. Последнее, что я прочитала, это “Джонатан Стрендж и мистер Норрелл”, – поделилась Чиповская.

Я люблю в основном шутеры. Мы созваниваемся с друзьями онлайн и прекрасно проводим время. Творчески. Сейчас хочу скачать The Last of Us 2,

– рассказал Ендальцев.

Посмотреть интервью Анны и Дмитрия можно в видео выше.