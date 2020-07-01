Французский политик оценил процесс голосования в Крыму

01.07.2020, 13:08, Новости дня

Голосование по внесению изменений в Конституцию в Крыму проходит на высоком организационном демократическом уровне, сообщил руководитель делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани после посещения трех участков в Большой Ялте.

«Организация голосования в Республике Крым находится на высоком организационном демократическом уровне», – сказал Мариани, передает РИА «Новости».

Политик также назвал положительным опыт предварительного голосования. «Пока все, что мы видели, – это, действительно, хорошо организованный выборный процесс с технической точки зрения. Соблюдаются все санитарные требования, меры предосторожности. Думаю, что в целом для крымчан это хорошая возможность еще раз подтвердить тот выбор, который они сделали в 2014 году», – сказал Мариани, передает ТАСС.

Он отметил, что Европа не хотела и до сих пор не хочет признать выбор крымского народа в 2014 году выйти из состава Украины и войти в состав России. «Сейчас эта риторика продолжается, многие мои коллеги считают, что это оккупированная территория, что здесь куча военных. Я их приглашаю приехать и говорю, что «у вас больше шансов получить солнечный удар здесь, чем встретить какого-то военного». Целая кампания развернута в западных СМИ по распространению … ложных информационных сообщений, согласно которым, это оккупированная захваченная территория», – отметил парламентарий.

Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.