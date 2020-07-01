 

Мнение: Раскол

01.07.2020, 12:55, Разное

Вот и наступил день, о котором известный писатель Дмитрий Глуховский еще две недели назад написал: «В этот день мы с вами окончательно откажемся от игры в современную демократию и распишемся в том, что страна пойдет по пути сатрапии среднеазиатского образца. Россия откажется от будущего, потому что в интересах одного (первого) лица время должно быть остановлено. Россия откажется от развития, потому что развитие чревато непредсказуемостью. Чтобы обеспечить покой первого лица и безвременье России, свободное общество в ней будет заморожено и упорядочено кристаллической решеткой полицейского государства» (отсюда).

Но даже когда все уже предельно очевидно, умилил Татарстан, в котором еще до открытия участков 1 июля успели проголосовать 2,056 млн человек! Из 2,938 млн избирателей! 70%! 70 % так торопились отдать свой голос, что недождались 1 июля…

Не сомневаюсь, что итоговый протокол голосования в Татарстане порадует Кремль.

Многонациональный народ Татарстана ничуть не смутила даже поправка в ст. 68 Конституцию.

Раньше эта статья звучала так: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». В новой редакции конституции ст. 68 сформирована так:   «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа….».

Вроде бы нет большой разницы. Но  разница огромная.

Потому что отныне в строгом соответствии с новой редакцией конституции население России де-факто раскололи  на два народа. На государствообразующий народ, и на всех остальных. Де-факто на народ первого сорта, и на второсортные народы. И вот за этот самый раскол, за эту самую сортировку населения на государствообразующих и прочих фактически и голосовали наперегонки досрочники в Татарстане, Чечне, Чувашии, Башкирии, Дагестане и прочих регионы, в которых живут миллионы негосударствообразующих граждан России.

Раскол населения на рзносортные народы, по-моему, это мина замедленного действия,которая рано или поздно взорвется. Потому что,  ни татары с башкирами, ни чуваши с марийцами, ни чеченцы с дагестанцами, ни буряты с тувинцами,  не сомневаюсь,  не захотят мириться с теми, что они стали в России второсортными…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мне так идет! – Бузова вышла в прямой эфир с кастрюлей на голове

19.05 / Мнение: О перспективах урегулирования на Донбассе

07.05 / Мнение: Александр Зимовский: “Коронавирус превращается… Превращается коронавирус… В элегантный насморк”

21.06 / Татьяна Буланова располнела после экстренной госпитализации

06.05 / Мнение: Допустимо ужесточение ограничительных мер

20.06 / Наука: Необычные структуры на границе ядра Земли и мантии

10.05 / Диетологи утверждают: сало является суперпродуктом

06.06 / Россия перебрасывают в Сирию два десятка танков и боеприпасы

30.04 / Ученые: Грудное вскармливание помогает предотвратить развитие диабета у матери

26.05 / «Сам я нахожусь в “красной зоне”»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска