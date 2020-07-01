Мнение: Раскол

01.07.2020, 12:55, Разное

Вот и наступил день, о котором известный писатель Дмитрий Глуховский еще две недели назад написал: «В этот день мы с вами окончательно откажемся от игры в современную демократию и распишемся в том, что страна пойдет по пути сатрапии среднеазиатского образца. Россия откажется от будущего, потому что в интересах одного (первого) лица время должно быть остановлено. Россия откажется от развития, потому что развитие чревато непредсказуемостью. Чтобы обеспечить покой первого лица и безвременье России, свободное общество в ней будет заморожено и упорядочено кристаллической решеткой полицейского государства» (отсюда).

Но даже когда все уже предельно очевидно, умилил Татарстан, в котором еще до открытия участков 1 июля успели проголосовать 2,056 млн человек! Из 2,938 млн избирателей! 70%! 70 % так торопились отдать свой голос, что недождались 1 июля…

Не сомневаюсь, что итоговый протокол голосования в Татарстане порадует Кремль.

Многонациональный народ Татарстана ничуть не смутила даже поправка в ст. 68 Конституцию.

Раньше эта статья звучала так: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». В новой редакции конституции ст. 68 сформирована так: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа….».

Вроде бы нет большой разницы. Но разница огромная.

Потому что отныне в строгом соответствии с новой редакцией конституции население России де-факто раскололи на два народа. На государствообразующий народ, и на всех остальных. Де-факто на народ первого сорта, и на второсортные народы. И вот за этот самый раскол, за эту самую сортировку населения на государствообразующих и прочих фактически и голосовали наперегонки досрочники в Татарстане, Чечне, Чувашии, Башкирии, Дагестане и прочих регионы, в которых живут миллионы негосударствообразующих граждан России.

Раскол населения на рзносортные народы, по-моему, это мина замедленного действия,которая рано или поздно взорвется. Потому что, ни татары с башкирами, ни чуваши с марийцами, ни чеченцы с дагестанцами, ни буряты с тувинцами, не сомневаюсь, не захотят мириться с теми, что они стали в России второсортными…

Рис. отсюда