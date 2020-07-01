Ученые обнаружили избыток особых длинных интронов в генах мозга

01.07.2020, 12:53, Разное

Российские исследователи сделали важное открытие в сфере генетики и нейрологии. Специалисты выявили в генах мозга избыточное количество особых длинных нейронов.

Для этого эксперты провели анализ фазы нейронов и их длины, рассчитав их соотношение. Обнаруженная в процессе исследования генетическая группа содержит множество интронов специфической длины.

Их работа состоит в том, чтобы передавать нервный импульс в мозг. Ученые уверены, что наличие интронов вызвано сигнальным пептидом, белком с особой последовательности аминокислот. Новое открытие позволит расширить знания о деятельности главного органа центральной нервной системы.