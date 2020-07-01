В «Справедливой России» заявили об отсутствии нарушений на голосовании в Астрахани

01.07.2020, 12:53, Новости дня

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал о наблюдении за общероссийским голосованием, которое проходит в Астрахани. По его словам, за всю неделю – с 25 июня по 1 июля – не было зафиксировано ни одного нарушения.

«Я голосовал вчера, Елена Андреевна сегодня. Наши в городе не отфиксировали ни одного нарушения за всю неделю голосования. Все идет очень корректно», – написал Шеин в своем Telegram-канале.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин рассказал о ситуации на участках для голосования в Краснодарском каре.

Он сообщил, что провел встречу с председателем краевой избирательной комиссии, после которой вместе с председателем Общественной палаты и главой губернаторского Совета по правам человека посетил избирательный участок.

«Нарушений мы здесь не выявили. Сейчас будем ездить по участкам. Пока у меня есть лишь одно замечание: хотелось бы, чтобы на каждом участке имелся полный текст поправок к Конституции. В Краснодарском крае на участках находятся более 17 тысяч наблюдателей. Среди них присутствуют члены 6 политических партий. Всего 44 претендентам общественная палата края отказала в направлении на участки в качестве наблюдателей. Обоснованием этого решения в каждом из случаев стал неполный комплект представленных документов», – приводит слова члена СПЧ издание «Ясно».

Как информирует краевая избирательная комиссия, в организации общероссийского голосования на территории Кубани всего задействовано 60 территориальных комиссий и 2 тыс. 799 участковых комиссий. Дополнительно образовано 37 временных участков для голосования в местах временного пребывания граждан. Более 32 тыс. организаторов голосования задействованы сегодня на участках во всех муниципальных образованиях края.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Средняя явка по РФ на голосовании по поправкам в Конституцию на 11.00 мск составила 56,28%.

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.