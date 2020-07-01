Ученые: COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга

01.07.2020, 12:53, Разное

Группа ученых вырастила «мини-мозг», предполагая, что COVID-19 может заражать клетки мозга людей. Работу опубликовали в издании ALTEX.

С начала эпидемии сообщали, что у 36% больных коронавирусной инфекцией в Ухане проявлялась неврологическая симптоматика, но было непонятно, происходит ли поражение клетки мозга человека. Новое исследование показало, что определенные нейроны экспрессируют рецептор ACE2, использующийся для попадания в легкие. Предполагается, что ACE2 может обеспечивать и путь к мозгу. Когда эксперты стали внедрять COVID-19 в органоид, они увидели подтверждения заражений и репликации патогенна.

Мозг людей надежно защищен от проникновения бактерий и вирусов гематоэнцефалическим барьером. У больных с коронавирусом этот барьер разрушается, а его непроницаемость может стать задачей для разработчиков препаратов, которые нацелены на мозг.

Действие COVID-19 на развивающийся мозг тоже посчитали одной из важнейших задач. Предшествующая работа продемонстрировала, что вирус может проникнуть через плаценту, а у эмбрионов нет гематоэнцефалического барьера на ранних стадиях развития. Специалисты сообщают, что сейчас нет подтверждений того, что вирус может вызвать нарушения развития, но мини-мозг, моделирующий растущий мозг человека, имеет рецептор ACE2 с начальных стадий развития, потому исследователи и просят быть очень осторожными в период беременности.