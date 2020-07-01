 

Ученые: COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга

01.07.2020, 12:53, Разное

Группа ученых вырастила «мини-мозг», предполагая, что COVID-19 может заражать клетки мозга людей. Работу опубликовали в издании ALTEX.
С начала эпидемии сообщали, что у 36% больных коронавирусной инфекцией в Ухане проявлялась неврологическая симптоматика, но было непонятно, происходит ли поражение клетки мозга человека. Новое исследование показало, что определенные нейроны экспрессируют рецептор ACE2, использующийся для попадания в легкие. Предполагается, что ACE2 может обеспечивать и путь к мозгу. Когда эксперты стали внедрять COVID-19 в органоид, они увидели подтверждения заражений и репликации патогенна.

Мозг людей надежно защищен от проникновения бактерий и вирусов гематоэнцефалическим барьером. У больных с коронавирусом этот барьер разрушается, а его непроницаемость может стать задачей для разработчиков препаратов, которые нацелены на мозг.

Действие COVID-19 на развивающийся мозг тоже посчитали одной из важнейших задач. Предшествующая работа продемонстрировала, что вирус может проникнуть через плаценту, а у эмбрионов нет гематоэнцефалического барьера на ранних стадиях развития. Специалисты сообщают, что сейчас нет подтверждений того, что вирус может вызвать нарушения развития, но мини-мозг, моделирующий растущий мозг человека, имеет рецептор ACE2 с начальных стадий развития, потому исследователи и просят быть очень осторожными в период беременности.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Крымские врачи потребовали от главы республики выплатить надбавки за работу с COVID-19

30.05 / Звезда сериала “Мир! Дружба! Жвачка!” Валентина Ляпина поделилась планами на будущее

10.05 / Наталья Бочкарева попала под шквал критики за снимок на танке

17.04 / В КНР создали очки для обнаружения симптомов коронавируса

31.03 / Мнение: Слабая личность и сила

27.06 / Активист антиядерного движения стала сторонником атомной энергетики

13.04 / Роскошь самоизоляции

28.06 / Личное: Звериные роды

12.06 / Употребление молочной продукции позволяет снизить риск развития гипертонии и диабета

30.06 / Галкин вместе с Басковым и Мазаевым попытались перепеть известную песню и нарвался на критику: «Спились?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска