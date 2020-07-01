Президент получил подарки, положенные за голосование

01.07.2020, 12:50, Новости дня

Президенту РФ Владимиру Путину после голосования выдали подарочный набор, пишет РИА Новости. Сегодня глава государства проголосовал по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Свой голос Путин отдал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук. Президенту, как и другим жителям Москвы, участвовавшим в голосовании по поправкам, выдали билет на получение приза по программе "Миллион призов", а также ручку, значок, браслет, календарь.

Ранее сообщалось, что 1 июля состоится основное голосование по поправкам в Конституцию. Из-за ситуации с коронавирусом процесс голосования был растянут на неделю.