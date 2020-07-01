 

Тренер ЦСКА Гончаренко объяснил свой отъезд

01.07.2020, 12:50, Новости дня

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему он уехал в Белоруссию после крупного поражения от "Зенита" в 23-м туре чемпионата РФ по футболу. По словам специалиста, он это сделал, чтобы встряхнуть команду.

"Каким-то образом нужно было встряхнуть команду. Раз она стала лучше, наверное, помогло. Я быстро пожалел о своем поступке, принес извинения ребятам", – цитирует Гончаренко Sports.ru

Напомним, что Гончаренко после матча с "Зенитом" подал в отставку, которая не было принята руководством клуба. Перед встречей со "Спартаком" он вернулся в ЦСКА.



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