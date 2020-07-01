Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

01.07.2020, 12:48, Новости дня

«Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве. На фоне многих монументов, созданный в «суровом стиле» соцреализма, новый монумент отличается лиричностью, считает Щербаков.

«Такие монументы не рождаются просто так. Это объект, у которого как бы есть субъект восприятия именно в настоящее время. То есть, памятник появился в нужное время в нужном месте », – сказал народный художник России, академик Российской академии художеств, скульптор Салават Щербаков.

Народный художник РФ уверен, что сам масштаб Ржевской битвы настолько огромен, что безусловно требовал какого-то большого монументального воплощения. «Памятник – это веха из прошлого в будущее, указание потомкам задуматься о том, откуда они и что сделали для них их предки, погибшие здесь. Это же и побуждение внимательно прочесть историю той войны. Ржевский монумент, в этом смысле, по-моему, вполне искренний»,– говорит скульптор.

По сравнению со многими известными советскими монументами, например, на фоне скульптуры, посвященной подвигу панфиловцев у разъезда Дубосеково, фигура солдата во Ржеве – душевнее, лиричнее, признал Щербаков. «Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на его стихи», – отмечает Щербаков.

Просто в советскую эпоху, когда создавался мемориал в Дубосеково, господствовал так называемый суровый стиль как часть большого стиля соцреализма. Тогда тоже был свой поиск и свои открытия. Но сейчас искусство другое – оно меньше привязано к некоему стилистическому единству и у скульпторов в этом смысле меньше связаны руки», – подчеркивает собеседник.

Исходя их этого, Щербаков выводит душевность таких скульптур, как ржевский монумент, из «народного мышления». «Думаю, что это более свойственно сегодняшнему дню – вспоминать стихотворение Гамзатова. В 60-х на него, конечно, не опирались бы», – полагает скульптор.

«Ржевские события – сами по себе гигантские по значению. Это уже гарантирует, что люди будут приезжать сюда, будут вспоминать, – говорит Салават Щербаков. – Так что, учитывая внушительный размер статуи, у нее есть все шансы, чтобы отпечататься в сознании людей как символ этого места».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Путин признался, что мемориал ему очень понравился, с ним согласился и Лукашенко. Лидеры пообщались с авторами проекта – скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, передает ТАСС. Коробцов и Фомин рассказали, что вдохновением для работы послужило стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Задачей они назвали «растворение монумента в воздухе» – они пытались «оторвать» фигуру от земли. Уникальность монумента, по их словам, в том, что у него нет постамента – 25-метровая скульптура «вырастает» из кургана. Общий вес монумента – около 200 тонн.

Памятник создавался Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке Союзных государств РФ и Беларуси, министерства культуры и правительства Тверской области без использования средств федерального бюджета, две трети средств – это пожертвования граждан и различных организаций, пишет «Спутник».

«Я хорошо знаю Андрея Коробцова: он учился в нашей академии и я был у него руководителем диплома. Он всегда был позитивным парнем и сейчас мы видим его явный профессиональный рост. Я его успел поздравить еще тогда, когда памятник устанавливался, и нас приглашали сделать некую экспертную оценку. И, конечно, поздравил его еще раз и сегодня», – подытожил академик Щербаков.

«Это один из лучших памятников, который был возведен за последнее время. Его можно сравнить с монументом Родина-мать в Волгограде, с памятником Тыл – фронту в Магнитогорске и Трептов-парком в Берлине Таково мнение и людей старшего поколения, с которыми я общался», – рассказал газете ВЗГЛЯД научный директор РВИО Михаил Мягков.

Деньги на памятник, по его словам, «собирали всем народом». «Кто-то дал десять тысяч, кто-то двадцать, кто-то – миллион. Но большую роль сыграло Союзное государство РФ и Белоруссии, которое выделило достаточно большие деньги», – отметил историк.

«Очень душевный памятник. Это дань памяти погибшим и в то же время дань нашей победе. При этом памятник стал символом восстановления исторической справедливости. До последнего времени Ржевская битва считалась забытой. А ведь она во многом определила нашу победу в Сталинграде, которая так или иначе ковалась в том числе и на Ржевском плацдарме. Теперь же все было сделано для того, чтобы все четыре операции стали символом наших успехов в 1942-1943 годах», – сказал историк.

«Всего Ржевскую битву следует разделить на четыре операции: Ржевско-Вяземская наступательная операция, оборонительная операция Калининского фронта в районе города Белый, Ржевско-Сычевская наступательная операция и вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция «МАРС». Да, потери наши были гигантскими: 1,3 млн человек. Но и немцы потеряли очень много, а кроме того, они не смогли перебросить отсюда свои части к Сталинграду», – сказал научный директор РВИО.