WSJ: АНБ выразило особое мнение об информации о предполагаемых российских выплатах Талибану

01.07.2020, 12:40, Новости дня

Агентство национальной безопасности существенно разошлось с другими разведслужбами в оценке утверждений о том, что Россия выплачивала вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на неназванных «осведомленных людей», газета отмечает, что информация об особом мнении АНБ, которое специализируется на электронном прослушивании, появилась в то время, когда Белый дом пытается принизить значение этих утверждений, заявляя, что они не были подтверждены и что спецслужбы не пришли к единой позиции о них.

Люди, знакомые с особой позицией АНБ, отказались комментировать или не смогли сказать, почему она отличается от позиции других ведомств, включая ЦРУ, по поводу достоверности разведданных, которые указывают на то, что российская спецслужба ГРУ выплачивала вознаграждения Талибану за убийство американцев, говорится в статье.

В то же время Wall Street Journal отмечает, что в прошлом АНБ занимало более консервативную позицию по сравнению с другими разведслужбами в ее анализе резонансных разведматериалов, в том числе касающихся России.

В оценке российского вмешательства на президентских выборах 2016 года, проведенной по распоряжению уходящего президента Барака Обамы в январе 2017 года, говорилось, что хотя ЦРУ и ФБР имели «высокую степень уверенности» в том, что президент России Владимир Путин стремился повысить шансы Дональда Трампа на избрание, АНБ выразило лишь «умеренную уверенность» в этом, указывает газета.