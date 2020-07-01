 

Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории

01.07.2020, 12:40, Новости дня

Россия заявила МАГАТЭ, что на ее территории не было ядерных инцидентов, которые могли бы объяснить повышенный, хотя и безвредный, уровень радиоактивных частиц в районе Балтийского моря, выявленный на прошлой неделе.

Об этом сообщила сама надзорная организация ООН.

Отдельный орган, Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), сообщил в пятницу, что мониторинговая станция в Швеции обнаружила повышенные уровни цезия-134, цезия-137 и рутения-103.

ОДВЗЯИ заявила, что изотопы образовались в результате расщепления ядерного ядра.

Однако во вторник вечером МАГАТЭ выпустило заявление, в котором поставило под сомнение это утверждение.

«Кроме Эстонии, Финляндии и Швеции, ни одна другая страна из предоставивших информацию и данные в МАГАТЭ, не сообщила о том, что они обнаружили повышенные уровни радиоизотопов», – сообщила МАГАТЭ.

Отвечая на вопрос, является ли Россия источником повышенного уровня радиоактивных частиц, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Москва не обнаружила никаких признаков радиационной чрезвычайной ситуации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Крым отменил режим самоизоляции и обсервацию для приезжих россиян

09.06 / Режим ЧС из-за засухи на Алтае пока вводить не будут

13.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

20.04 / Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

15.06 / Ветеран СВР оценил дело против ученого Митько в госизмене в пользу Китая

25.06 / Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

04.06 / Стена на границе с Россией готова на 40%

28.04 / Соломенский суд Киева избрал меру пресечения Слончаку в виде домашнего ареста

27.06 / Чемпионат Германии завершился пятью разгромами. Итоги сезона в Бундеслиге

15.05 / Названо имя первого в истории возможного триллионера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска