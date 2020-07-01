Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории
01.07.2020, 12:40, Новости дня
Россия заявила МАГАТЭ, что на ее территории не было ядерных инцидентов, которые могли бы объяснить повышенный, хотя и безвредный, уровень радиоактивных частиц в районе Балтийского моря, выявленный на прошлой неделе.
Об этом сообщила сама надзорная организация ООН.
Отдельный орган, Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), сообщил в пятницу, что мониторинговая станция в Швеции обнаружила повышенные уровни цезия-134, цезия-137 и рутения-103.
ОДВЗЯИ заявила, что изотопы образовались в результате расщепления ядерного ядра.
Однако во вторник вечером МАГАТЭ выпустило заявление, в котором поставило под сомнение это утверждение.
«Кроме Эстонии, Финляндии и Швеции, ни одна другая страна из предоставивших информацию и данные в МАГАТЭ, не сообщила о том, что они обнаружили повышенные уровни радиоизотопов», – сообщила МАГАТЭ.
Отвечая на вопрос, является ли Россия источником повышенного уровня радиоактивных частиц, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Москва не обнаружила никаких признаков радиационной чрезвычайной ситуации.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет