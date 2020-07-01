«Время просто такое…»

01.07.2020, 12:35, Разное

Памяти якобы расстрелянных.

25 июня 2020 г. международный «Мемориал» опубликовал заявление «О фальшивом пресс-релизе правительства Тверской области». О чем, собственно, речь?

Адрес «Советская улица, 4» в Твери — это комплекс зданий нынешнего Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ). В 1930–1950-е гг. здесь находились Управление НКВД-МГБ по Калининской (ныне Тверской) области и его внутренняя тюрьма, в которой были расстреляны многие тысячи советских граждан, а также 6 тысяч польских военнопленных, привезенных сюда из Осташковского лагеря НКВД, — здесь убитых и в Медном захороненных. В самом начале 1990-х гг. на фасаде дома номер 4 были установлены две мемориальные таблички, посвященные жертвам обеих этих сталинских репрессий — против своих и против поляков.

Здание Тверского государственного медицинского университета. Фото: tvgmu.ru

7 мая 2020 года — за два дня до Дня Победы — в Твери случилось два беспрецедентных события, связанных с этим местом.

Первое. Администрация ТГМУ — публично, под камеры и диктофоны — демонтировала обе таблички! За демонтажем присматривал замначальника правового управления ТГМУ Валерий Власов, по должности курирующий прием иностранных делегаций (а поляки приезжают сюда в памятные даты ежегодно, иногда по несколько раз в год). Такого вандализма и самоуправства постсоветская РФ еще не знала!

Снятые со здания медуниверситета Твери мемориальные таблички. Фото: TV-TVER

Вся «легитимность» процедуры строилась на «предписании» (на самом деле — представлении) прокуратуры Центрального района Твери «Об устранении нарушений законодательства, регламентирующего отношения в сфере размещения мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», датированном 28 октября 2019 г. Не обнаружив документации по одной доске и найдя путаницу с нумерацией домов по другой, и.о. райпрокурора потребовал у ректора ТБГУ безотлагательно рассмотреть свое представление и со своим участием, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, а о результатах проделанной работы сообщить себе в письменной форме.

О демонтаже мемориального досок — ни единого слова!

Позднее, отвечая на адвокатские или гражданские запросы, ни одна городская или областная инстанция не признала своей ответственности или хотя бы причастности к этому акту вандализма. Фактически отмежевалась и прокуратура, отсылая к своему же представлению по старинному методу «У попа была собака…».

Зато о демонтаже сразу же, громко и в голос, заговорили на местном телевидении и в местной прессе всяческие отрицатели. Им ведь тоже нелегко: на немцев ничего не свалишь — Медное и Осташков под немцами практически не были, поэтому отрицать надо по-крупному, мол, не было никаких таких репрессий, а

«в 1990-е годы время было такое, что положено было их признавать, вот начальник Калининского УНКВД Токарев все и говорил, что тогда следователям надо было. А сейчас, господа либерасты, другое время, наше время!».

Не называется, но просматривается и такая символическая перекличка: вот вам, паны, за демонтаж советских памятников во всей Восточной Европе! Вот тебе, НАТО, за нашего маршала Конева! А ты, «Мемориал», давай приходи, забирай свои таблички, пока мы добрые!..

Второе событие с театральной точки зрения не такое яркое, но, пожалуй, более значимое.

Через несколько часов после демонтажа досок — рассылка с одного электронного адреса Управления информационной политики правительства Тверской области пресс-релиза:

ЦИТАТА

«В Твери 7 мая с фасада Тверского государственного медицинского университета снята мемориальная доска, установленная в 1990-е годы в память о якобы (выделение — мое) расстрелянных в подвале вуза шести тысячах польских военнопленных, содержавшихся в лагере города Осташкова».

Это вам не выкрики и не хамство энтузиастов-нодовцев в лицо полякам на польском кладбище в Медном и не круглый стол энтузиастов-экспертов из РВИО, НОДа, Общественной палаты Твери и примкнувшего к ним Вассермана , и даже не раскопки РВИО в Сандармохе в поисках следов расстрелянных наших военнопленных для последующей инструментализации. Беспрецедентность здесь в том, что это

первый случай проникновения идей и тезисов отрицателей в официальный публичный документооброт госучреждения России!

И это при полном штиле в российском официозе, по-прежнему признающим за совестью (метафора!) Сталина и пакт с Гитлером с его протоколами, и катынские и прочие расстрелы поляков.

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Штиль, я сказал?.. А как же августовские, 2019 года, высказывания Сергея Лаврова, Сергея Нарышкина, но в особенности Владимира Мединского, назвавшего пакт Молотова–Риббентропа «триумфом советской дипломатии» (sic!)? А когда спровоцированный ими Европарламент отреагировал на исторически столь же невысоком уровне — заявлением от 19 сентября 2019 г., где немецкий национал-социализм и советский коммунизм через запятую обвиняются в геноциде, то к перестрелке в сентябре-октябре подключился и главный калибр — Владимир Путин.

И тогда в Твери, и наверняка не только в Твери, флюгер начинает кружиться вспять, возникает осознание перемены во всем и ощущение «своего времени», когда уже можно, а стало быть нужно, переходить в атаку и не пускать никуда — ни к доске, ни на кладбище — этих заносчивых поляков, демонтировать сами доски, не кричать, как вчера, а спокойно говорить государственным голосом, не таясь, рассылая революционные пресс-релизы.

И уже в октябре 2019 г. ТГМУ запрашивает прокуратуру, а та отвечает ему своим фейковым «предписанием», после чего ТГМУ тотчас же обращается к городу за помощью в демонтаже, а тот передает вопрос скромнейшему Совету по топонимике при администрации Твери. Там вопрос благополучно вязнет и зависает, насколько можно судить по отмежеваниям, но «время-то уже иное», и ничто — даже вирус — не может заставить ход событий остановиться.

И тогда Днем Победы — победы над временем и историей — становится на какое-то время 7 мая!

Не сомневаемся: доски вернутся на свое место, авторство фейкового пресс-релиза прояснится, и время вернется в самоё себя.

Павел Полян

Специально для «Новой»