Дочь Майкла Джексона Пэрис совершила каминг-аут: “Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, сыграю свадьбу с девушкой”

01.07.2020, 12:31, Разное

В рамках Facebook Watch вышел документальный сериал Unfiltered, в котором Пэрис Джексон и ее бойфренд Габриэль Гленн откровенничают о самом важном – личной жизни, музыке и планах на будущее. Их отношениям – порядка двух лет. Кроме того, они оба играют в составе фолк-группы The Soundflowers и недавно записали дебютную песню. Отношения Пэрис и Гленна развиваются прекрасно, но несмотря на это, Джексон никогда не думала, что у нее может случиться такой роман:

Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, зарегистрирую отношения с девушкой. Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Я не хочу называть себя бисексуалом, так как мои отношения с людьми – это гораздо больше, чем просто отношения с мужчинами и женщинами. Мне не важно, что у человека в штанах или какие у него хромосомы, важна только его личность.

Пэрис Джексон и Гэбриел Гленн

Говоря о своей сексуальности, Пэрис вспомнила отца. По ее словам, он всегда поддерживал ее, и более того, он первый заметил ее интерес к женщинам. Но после смерти папы вопрос сексуальной ориентации Джексон встал остро из-за религиозных верований остальных членов семьи, которые не приветствовали гомосексуальные отношения:

Мой отец быстро сообразил, что происходит. Думаю, он почувствовал некую энергию. Он дразнил меня так же, как дразнил моих братьев. Если я слишком пристально рассматривала женщин в глянцевых журналах, он говорил: “О, у тебя есть подружка”. Мне было 8 или 9 лет.

Поддержку Пэрис нашла в лице брата Принца, вступившего в Альянс геев и гетеросексуалов.

Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, Facebook Watch