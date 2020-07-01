 

СК проверит сообщения о нападении экс-сотрудника Генпрокуратуры на полицейского

01.07.2020, 12:30, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России», – говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве обратили внимание на сообщения СМИ, по данным которых 29 июня мужчина, представившийся сотрудником Генеральной прокуратуры, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице, а затем доставлен в отделение полиции, где он применил насилие в отношении полицейского.

Бастрыкин поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты.



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