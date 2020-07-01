Организатор концертов Наталья Субботина рассказала о тяжелом характере Харламова

01.07.2020, 12:30, Разное

Организатор концертов Наталья Субботина в одном из недавних интервью пояснила о тяжелом характере Гарика Харламова. Оказалось, характер артиста сильно отличается от его сценического образа.

В реальной жизни Гарик Харламов является сложным и непредсказуемым человеком. Кроме того, последние несколько лет стендап-комик ведёт себя неподобающим образом. Об этом пояснила Наталья Субботина. Она также рассказала, как артист сорвал корпоратив в Краснодарском крае.

В октябре прошлого года должно было состояться мероприятие в честь дня рождения краснодарского бизнесмена. Хедлайнером программы заказчик выбрал Гарика Харламова. Шоумен ответил согласием на данное приглашение, которое, к слову, поступило за несколько месяцев до события. Поэтому организатор приступила к подготовке поездки и выступления артиста. Она отдала Харламову полную предоплату, а также заплатила за его номер.

Тем не менее у комика появились новые условия. Сперва он заявил, что не поедет без Тимура Батрудинова. Позднее выяснилось, что у артиста авиафобия, по этой причине добираться он будет на поезде. Требование об отдельном вагоне Харламов выдвинул за сутки до выезда. Однако его выполнить у организатора не получилось. За 40 минут до отбытия поезда артист и вовсе сообщил, что у него не получится выступить на корпоративе. Кроме того, он вернул лишь часть гонорара.