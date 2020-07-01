Samsung выпустит сверхбыстрый SSD-накопитель объемом до 1 терабайт

01.07.2020, 12:30, Разное

Samsung готовит к выпуску новый девайс для компьютеров и ноутбуков. Сверхбыстрый SSD-накопитель получит объемы до 1 терабайта.

Линейка твердотельных дисков будет выполнена в M.2 NVMe-стандарте. Информация о грядущей новинке уже стала доступна на сайтах регуляторов в Южной Корее. Модельный ряд SSD-накопителя составят три модели, емкость которых будет 250, 500 гигабайт и 1 терабайт.

По данным некоторых инсайдеров, устройства также могут использовать формат памяти MLC, благодаря чему в одной ячейке девайса будет храниться сразу пара битов. Также в аппарате появится возможность интегрирования с PCI-Express 4.0 x4, а скорость записи и чтения составит соответственно до 5 и 6,5 тысяч мегабайт в секунду. При этом работа со случайным доступом, скорее всего, не предвидится.

Других данных о новом накопителе SSD нет, наиболее вероятной датой выхода на рынки специалисты сферы технологий называют середину осени. Ценники на гаджет будут достаточно высокими, однако более точная информация станет известна позже, ближе к старту продаж.