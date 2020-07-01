 

Учёные: Covid-19 может быть не респираторным, а сосудистым заболеванием

01.07.2020, 12:17, Разное

В случае тяжёлой формы Covid-19 нередко происходит повреждение не только лёгких, но и других внутренних органов человека. Исходя из этого, учёные предположили, что данное заболевание может быть не респираторным, а сосудистым.
Самыми распространёнными симптомами коронавируса считаются повышенная температура тела, сильный кашель, а также затруднённое дыхание. Однако специалисты обнаружили, что тяжёлое течение заболевания может привести к острой почечной недостаточности, повреждениям внутренних органов и появлению сгустков крови. Поэтому было выдвинуто предположение о том, что в действительности вирус может быть направлен на сосуды, а не на легкие.

В апреле текущего года работник Университетской больницы Цюриха Фрэнк Рушицка приступил к исследованию несвойственных для респираторного заболевания симптомов. Так, в процессе проведения вскрытия первого умершего от коронавируса пациента он обнаружил, что небольшие сгустки и отмершие клетки забили капилляры лёгких, а воспаление привело к увеличению кровеносных сосудов, которые питают внутренние органы.

«Covid-19 – это сосудистая проблема. Легкие – основное поле боя, но это болезнь кровеносных сосудов»,- поделился Рушицка.

После выхода данного исследования появилось ещё несколько научных работ, посвященных этой теме. Например, в статье из New England Journal of Medicine говорится о том, что учёные в лёгких пациентов, умерших от Covid-19, нашли в девять раз больше микротромбов, чем у тех, кто был болен гриппом H1N1.



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