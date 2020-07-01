 

Россия вернула Грузии случайно перешедшего границу пастуха

01.07.2020, 12:16, Новости дня

Двадцатитрехлетний грузинский пастух, случайно пересекший границу с Россией на дагестанском участке 13 июня, передан грузинской стороне, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

В переговорах по возвращению участвовали МИД Грузии и секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ – Берн посредничает между Москвой и Тбилиси после войны 2008 года, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.

Пастух чувствует себя хорошо, отметила телекомпания.

Накануне министр внутренних дел республики Вахтанг Гомелаури заявил, что Грузия, в марте закрывшая границы в связи с эпидемией коронавируса, допустит граждан РФ на свою территорию только, если они одновременно являются гражданами Грузии.



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