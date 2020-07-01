В Сети разоблачили юношу, обвинившего членов УИК в отказе на право в голосовании

01.07.2020, 12:08, Новости дня

Политолог Армен Гаспарян разоблачил молодого человека, распространившего в Сети видео, на котором он заявляет, что ему не дали проголосовать по поправкам в Конституцию якобы из-за слова «Против» на медицинской маске. На деле же выяснилось, что юноша просто отказался показать свое лицо для идентификации личности.

«Со стартом голосования по протестным телеграм-чатам начали появляться всевозможные видеоролики «ущемленных» в правах граждан. Вот один из ярких примеров, только этому провокатору не повезло, члены избиркома сняли ситуацию на видео так, как она выглядела на самом деле», – написал в Twitter Гаспарян.

Он прикрепил к посту видео, на котором не сумевший проголосовать молодой человек обвинил в этом сотрудников избирательного участка. Однако на следующем ролике видно, что молодой человек пришел на избирательный участок в маске, солнечных очках и кепке, и отказался ненадолго снять их, чтобы члены избирательной комиссии смогли идентифицировать его личность.

Со стартом голосования по протестным телеграм-чатам начали появляться всевозможные видеоролики "ущемленных" в правах граждан. Вот один из ярких примеров, только этому провокатору не повезло, члены избиркома сняли ситуацию на видео так, как она выглядела на самом деле pic.twitter.com/09JwqC2OVs

— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 1, 2020

В то же время блогер Леонид Дегтярев опубликовал видео короткого опроса наблюдателей от движения «Голос», которые сообщили, что не зафиксировали нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

«А вот и еще парочка наблюдателей от «Голоса». Никаких нарушений на своем участке они не заметили. Чем Мельконьянц теперь отчитываться будет перед спонсорами?» – сыронизировал блогер Леонид Дегтярев.

А вот и еще парочка наблюдателей от «Голоса». Никаких нарушений на своем участке они не заметили. Чем Мельконьянц теперь отчитываться будет перед спонсорами?? pic.twitter.com/MXSrIKbg2R

— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) July 1, 2020

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%. При этом итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.