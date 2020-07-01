 

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Сахалинской и Магаданской областях

01.07.2020, 12:08, Новости дня

В самых восточных регионах РФ – на Сахалине, Курилах и в Магаданской области закрылись более 550 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию, сообщили в региональных избиркомах.

«Работа площадок завершена. День отработан хорошо, нарушений нет», – сказали ТАСС в избиркоме Магаданской области.

По состоянию на 18.00 (10.00 мск), в Магаданской области проголосовали 51,97% от общего числа возможных участников. Количество человек пока не называется.

Высокая явка к этому же часу отмечена в Сахалинской области – 65,09%, или 245 тыс. 362 человека. Наиболее активно голосуют на южных Курилах – в Курильском и Южно-Курильском городских округах, на Сахалине – в Ногликском, Корсаковском районах.

Часом раньше завершилось голосование на Камчатке и Чукотке – в 20.00 по их часовому поясу (11.00 мск).

В других регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) работа избирательных участков продолжается. К 15.00 по местному времени в Забайкальском крае явка составила 54,07%. Как отметили в пресс-службе правительства региона, явка обогнала показатели 1993 года, когда за принятие Конституции РФ пришли голосовать 51,8% избирателей. В Приморье на 15.00 явка составила 49,65%, в Якутии – 47,38%, в Хабаровском крае – 38,44%, в ЕАО – 67,42%, в Бурятии – 60,79%, в Амурской области – 53,08%.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что первые результаты голосования по конституции на Дальнем Востоке ожидаются в 13.00 мск.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%. При этом итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Массовых мероприятий 8-го и 9 мая в Украине не будет – Шмыгаль

19.05 / Коронавирус и право на защиту личной информации 

24.04 / Пенс: к началу июня пандемия может «остаться позади»

30.05 / За сутки коронавирус в мире выявили у 120 тыс. человек

24.05 / Политики и деятели культуры прочтут роман Шолохова “Они сражались за Родину”

17.04 / Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве

08.05 / Уровень безработицы в США вырос до максимума за 80 лет

13.04 / Студента «Бауманки» взяли на работу в Роскосмос после «Профстажировки 2.0»

15.04 / «Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт

09.05 / Сотрудники МВД приняли участие в акции «Свет Победы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска