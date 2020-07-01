Личное: Куда делась пандемия?

01.07.2020, 12:05, Разное

То, что началось на прошлой неделе в Китае и США, вполне закономерная ситуация.

Подождите, а чего вы хотели? Людей выпустили из изоляции, а коронавирус-то никуда не делся. С чего это вдруг кто-то решил, что пандемия сама себя исчерпала?



Фото: Соцсети

Простите меня за неприятные факты, но разве нашли какую-то чудо-таблетку? Нет, напротив, все обещающие результаты лекарства показали себя не очень-то эффективно. Или, быть может, уже запустили вакцину? Тоже ведь нет.

Что хуже всего, в начале июля и у нас сейчас начнётся новая волна заражений.

У меня глаза на лоб лезут из-за всеобщей расслабленности. Вы чего булки расслабили? Кто вам сказал, что больше опасности нет?

Она есть. И угроза, как никогда, сильна. Именно потому, что всем всё надоело, коронавирус сейчас начнёт заражать людей.

Вторая волна? По-моему, это вторая волна расхлябанности и безответственности.

ВОЗ и МинЗдрав дали чёткие рекомендации: носить маски. Не надеваете? ОК, прекрасно, реанимация городской больницы вас ждёт. Что в этой реанимации? Есть ли там сортир? Ну, вы это узнаете, а потом мне расскажете — если получится.

Лично я не собираюсь в «высокотехнологичные» медицинские центры Подмосковья. Простите, но — не хочу. Ни в Коммунарке, ни в больнице УправДелами у меня знакомых нет, да даже там, если начистоту, шансы выжить ненамного выше — спасибо, что туалет хоть есть.

А я не хочу с ними в «красную зону». Поэтому заказала и уже получила свой профессиональный медицинский респиратор RED ZONE. Помните, недавно писала о нём?

Покупать тоннами простые медицинские маски, которые нужно менять каждые пару часов, просто глупо — они защищают от вируса при соблюдении кучи условий. Да и то, эффективность обычной маски далека от защиты, которую обеспечивает медицинский респиратор. К тому же покупка тысячи обычных масок чисто по деньгам нецелесообразна, с учётом перспективы жить рядом в условиях пандемии ещё долгие месяцы.

Поэтому идеальный вариант — RED ZONE! Смотрите:

Респиратор RED ZONE целиком изготовлен из мягкого пищевого силикона — ровно такого же, как в детских сосках. И так же, как детские соски, его можно стерилизовать простым кипячением. Или же протирать спиртосодержащим антисептиком и промывать водой.

Я лично не заморачиваюсь с кипячением, и просто обрабатываю респиратор санитайзером.

Все материалы, из которых изготовлены респираторы RED ZONE, абсолютно безопасны для здоровья. Не вызывают аллергических реакций, не раздражают кожу и пригодны для длительного ношения, а стоит он 2’350 рублей. Сильно дешевле, чем жизнью рисковать.

Респиратор RED ZONE реально очень лёгкий и мягкий. И его лямки не трут.

В отличие от жестких резиновых и тканевых лямок одноразовых масок, от которых за ушами остаются ужасные красные следы и раздражение. Прилегает респиратор RED ZONE к лицу герметично. То есть, ты дышишь исключительно через фильтр. Поэтому воздух проходит с некоторым усилием (ведь это все-таки фильтр). Но к этому быстро привыкаешь и в целом дышать через респиратор нетрудно.

Респиратор RED ZONE фильтрует воздух и на вход, и на выход — он гарантирует всеобщую безопасность. Вы не заразитесь и не заразите. Он плотно прилегает к коже лица, не оставляя зазоров по краям — вы дышите исключительно через фильтр.

А фильтр состоит из нескольких слоёв:

— антибактериальный нетканый материал, который фильтрует крупные частицы и сдерживает рост микроорганизмов (бактерий и вирусов),

— электростатический хлопок, который собирает на себе мелкие частицы и пыль,

— N95 HEPA фильтр, задерживающий до 95% мельчайших частиц размером до 0,3 мк,

— ещё один слой антибактериального материала.

В комплекте респиратора есть пять сменных фильтров. Каждого хватит на 2-3 дня при непосредственном контакте с больными или на 7-10 дней при бытовом профилактическом использовании.

Так что если вы не работаете в «красной зоне» с больными коронавирусом, то одного комплекта фильтров вам хватит на 35-50 дней. Если опасность подхватить COVID-19 сохранится и далее, можно заказать ещё один комплект сменных фильтров за 900 рублей — ещё на 50 дней ношения. Ведь сам респиратор многоразовый. Кстати, собирается и разбирается респиратор RED ZONE очень быстро и просто.

Не удивительно, что RED ZONE настолько хорош — его изобрели в самый разгар эпидемии в Китае и применяли в Ухане. Можно сказать, что клинические испытания респиратор прошёл в эпицентре пандемии.

Благодаря RED ZONE, китайские врачи сутки напролет работали в красной зоне, при непосредственном контакте с тяжелобольными. Производит RED ZONE один из крупнейших в Китае производителей средств защиты для китайских эпидемиологических центров.

Степень бактериологической фильтрации RED ZONE — 99,5%.

Резюмируя можно сказать, что респиратор RED ZONE — единственное эффективное средство защиты дыхательных путей от COVID-19. Которое реально предохраняет и от заражения, и от распространения вируса. Причём почти на 100%. И он же в долгосрочной перспективе обходится в РАЗЫ дешевле любых других масок и респираторов, которые и защищают так себе, да ещё и менять их надо каждый день.

Фармацевтическая компания, которая занимается поставкой этих респираторов в Россию, снабжает медикаментами и крупнейшие эпидемиологические центры. В том числе больницу в Коммунарке в Москве и Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге.

Единственный авторизованный интернет-магазин, который реализует оригинальные респираторы RED ZONE без посреднических наценок.

Здесь можно заказать респиратор не только по лучшей цене, но и со скидкой 350 рублей по моему личному промокоду REDMIRO.

Куда делась пандемия? Правильный ответ: никуда. Так почему вы расслабились?