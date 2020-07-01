 

Фотограф Аллы Пугачевой продемонстрировал фото молодой Лолиты с мужской стрижкой

01.07.2020, 11:53, Разное

Роман Родин, личный фотограф Аллы Пугачевой, продемонстрировал старый снимок, который сделали четверть века назад. На нем сфотографирована молодая Лолита с короткой стрижкой и Валерий Сюткин с женой.
Фотограф Роман Родин на странице в Instagram часто делится фотографиями знаменитостей российского шоу-бизнеса. В недавней публикации он показал фото, которое было сделано на «Песне года» в 1996 году. Из него видно, что в те времена Лолита любила короткую стрижку. Тогда она была в браке с продюсером Александра Цекало. Семья распалась после 12 лет жизни в 2000 году. Также на снимке с артисткой запечатлен Валерий Сюткин с женой.

Подписчикам нравятся архивные фотографии, так как они помогают «возвращаться в прошлое» и видеть знаменитостей молодыми. Один из поклонников напомнил Роману Родину об обещании опубликовать снимки Филиппа Киркорова на слоне. Фотограф пообещал исполнить просьбу немного позже.



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